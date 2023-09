Hopscotch : chute des résultats

(Boursier.com) — La croissance de Hopscotch a connu une progression régulière au premier semestre avec une augmentation de + 13% du chiffre d'affaires à 122,9 ME et de + 10% de la marge brute à 41,9 ME.

Le résultat opérationnel atteint 1,1 ME contre 4,1 ME ME l'an passé. Le résultat net du groupe s'élève à 0,5 ME au lieu de 2,9 ME.

Ce recul provient de charges non récurrentes pour plus de 1 ME, liées essentiellement à la stratégie de croissance externe en cours, et à des prospections liées aux grands événements prévus en 2024, dont les effets seront constatés sur les prochains semestres, d'une méthode de comptabilisation de certaines charges, notamment des provisions pour primes et commissions, différente de l'an passé et qui pénalise par comparaison le premier semestre 2023 pour 1,6 ME, mais qui n'impactera pas négativement l'exercice en cours, de charges récurrentes liées à la politique de croissance organique et aux investissements liés.