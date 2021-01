Hopium : y a pas que Tesla! Déjà x 5,5 depuis le 23 décembre!

(Boursier.com) — Certes , il est difficile d'échanger des titres de la société récemment introduite sur Euronext Access, l'ancien Marché Libre, mais le peu d'échanges réalisés depuis cette date marque tout de même une envolée de +450%! L'étroitesse des volumes possibles expliquant l'envolée du titre... Hopium cotait au final 5,5 Euros lors du dernier échange le 8 janvier, pour une introduction par cotation directe à 1 Euro le 23 décembre. Partie de 11 ME, la capitalisation dépasse donc les 60 ME quelques échanges plus tard.

La toute jeune société se positionne comme un constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène. Baptisé "Hopium Machina ", le premier modèle de berline à hydrogène est positionné haut de gamme, avec un prix d'environ 120 000 euros. La production en série et l'assemblage des premiers modèles devraient débuter au premier semestre 2025 pour une commercialisation à la fin du second semestre de la même année. Avant de produire son modèle " Hopium Machina " définitif en 2025, la société a prévu de lancer une série de prototypes et de véhicules de pré-production de 2021 à 2024.

Hopium vise déjà 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030... La sortie de son premier prototype est annoncé pour juin 2021. La société revendique pour son futur bolide 1.000 kilomètres d'autonomie avec un seul plein d'hydrogène réalisé en moins de trois minutes et une puissance de plus de 500 cv.

Ce premier rendez-vous avec la Bourse est une étape qui doit permettre à Hopium de faire appel au marché pour financer les différentes phases de conception, développement et industrialisation du véhicule jusqu'en 2025.