Hopium : très lourdes pertes en 2022

(Boursier.com) — Hopium n'ayant pas encore initié la commercialisation de son véhicule, la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022.

Au total, les charges d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 24,9 millions d'euros (9,4 ME en 2021), en raison principalement d'une forte hausse des charges de personnels mais aussi des frais de développement ainsi que ceux liés aux prestations de conseil et de recherche de financements.

Les charges de personnels s'élèvent à 13,5 ME (4 ME au titre de l'exercice précédent), en hausse de 309,6% par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse résulte d'une augmentation importante des effectifs avec le recrutement de 116 collaborateurs sur l'exercice 2022. La part des charges de personnel représente plus de la moitié (54%) du total des charges d'exploitation en 2022.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 9,6 ME au titre de l'exercice 2022 (4,3 ME en 2021). Le montant de ces charges a doublé en raison de la poursuite du développement des prototypes de l'Hopium Ma?china.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -20,9 ME au regard de l'accroissement du montant des charges.

Compte tenu des difficultés financières rencontrées, la société a constaté une dépréciation financière de l'intégralité des créances détenues sur ses filiales (-2,6 ME).

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier estimé à -2,7 ME, s'établit à -23,6 ME.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de -0,7 ME et d'un impôt sur les sociétés de 0,5 ME (crédit d'impôt dû au CIR), le résultat net de l'exercice 2022 se traduit par un déficit de -23,8 ME (-8 ME au titre de l'exercice précédent).

La situation financière de la Société au 31 décembre 2022 se caractérise par des capitaux propres négatif de 10,4 ME et une trésorerie de -1,3 ME contre respectivement 9,3 ME et 4,9 ME au titre de l'exercice précédent.

Perspectives

La poursuite de l'activité demeurant conditionnée par l'apport de fonds propres, le principe de continuité d'exploitation a été retenu sous réserve des hypothèses suivantes :

- Obtention d'une subvention dans le cadre de l'appel à projet " Auto Invest " de France 2030 ;

- Conclusion d'un ou plusieurs accords industriels et/ou financiers avec des partenaires capables d'accompagner Hopium dans une vision de moyen/long terme. A titre d'information, la société poursuit des discussions dans ce sens auprès d'acteurs français ou étrangers, dans et en-dehors du secteur automobile. La société considère en effet, qu'au regard de sa nouvelle feuille de route, la croissance future pourrait être en grande partie assurée par la commercialisation de sa pile à combustible dans une large gamme de secteurs et d'activités.

- Utilisation de la ligne de financement en obligations convertibles conclue avec la société Atlas. Celle-ci représente une capacité de financement maximum de 11,1 ME (déduction faite des précédents tirages), étant précisé que son utilisation reste conditionnée à une dérogation de la part d'Atlas concernant la clause contractuelle relative au montant de la capitalisation boursière. A titre d'information, Hopium a l'intention de procéder très prochainement à un quatrième puis un cinquième tirage qui permettraient à la société de disposer de financements jusqu'à fin août 2023.

Nouvelle feuille de route sous conditions

Sous réserve de l'aboutissement des discussions en cours permettant de sécuriser les prochaines étapes de son développement industriel et commercial, la nouvelle feuille de route d'Hopium consisterait à lancer la pré-commercialisation de son système pile dès 2024 parallèlement à son industrialisation, et de débuter la phase de commercialisation en 2025.

Le développement de l'Hopium Machina est maintenu et bénéficiera de l'intégration du système pile sur une plateforme dédiée, conçue et développée pour optimiser ses performances. Cependant, compte tenu des discussions en cours avec différents partenaires, et les options et optimisations qui pourraient en découler, la société présentera le calendrier définitif de la sortie du modèle Machina à l'issue de ces discussions.

Hopium communiquera dès que possible au marché, par voie de communiqué de presse, le résultat des discussions qui ont lieu actuellement.