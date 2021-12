Hopium : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Hopium a réalisé avec succès son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Elle est d'un montant définitif de 5,5 millions d'euros et est réalisée auprès d'un cercle restreint d'investisseurs.

L'opération a donné lieu à l'émission de 237.828 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euros, à un prix par action de 23 euros (prime d'émission incluse), pour un montant total émis de 5,5 ME (soit 1,36% du capital social post-opération de la société).

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché d'Euronext Access Paris interviendront au plus tôt le 24 décembre 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Access Paris sous le même code ISIN FR0014000U63 - MLHPI.

A l'issue de l'opération, le capital social de la société est désormais composé de 12.795.351 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune.

A la connaissance de la société, la répartition de l'actionnariat après la réalisation de l'opération est la suivante :

- Olivier Lombard : 6.264.707 actions soit 48,96% du capital et des droits de vote

- Actionnaires historiques : 4.306.812 actions soit 33,66% du capital et des DDV

- Flottant : 2.223.832 actions soit 17,38% du capital et des DDV

- Total : 12.795.351 actions soit 100% du capital et des DDV

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'opération sera portée à 0,98%.