Hopium : succès de l'augmentation de capital

Hopium : succès de l'augmentation de capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hopium , constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, annonce le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant définitif de 6 ME auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, conformément à l'article L.411-2 I du Code monétaire et financier. L'opération a donné lieu à l'émission de 272.728 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro, à un prix par action de 22 euros (prime d'émission incluse), pour un montant total de 6 millions d'euros (soit 2,17% du capital social post-opération de la Société).

Olivier Lombard, PDG d'Hopium, a déclaré à cette occasion : "Hopium poursuit avec détermination le développement de la première berline haut de gamme française propulsée à l'hydrogène. La présentation du prototype Alpha 0, le 16 juin dernier, réalisé en un temps record, est un premier jalon essentiel de notre feuille de route qui doit conduire à la commercialisation future de l'Hopium Machina. Nous sommes fiers de partager cet ambitieux projet avec nos équipes, nos partenaires ainsi que nos actionnaires que nous remercions vivement pour leur confiance".

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché d'Euronext Access Paris interviendront au plus tôt ce 24 août. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Access Paris sous le même code ISIN FR0014000U63 - MLHPI. A l'issue de l'opération, le capital social est désormais composé de 12.557.523 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune.