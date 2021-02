Hopium se renforce

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hopium , constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène, annonce les nominations de Loïc Bouillo en qualité de Directeur des Programmes et Ivan Tortet au poste de Directeur Financier. Ses expériences dans les systèmes 'fuel cell' et le management d'équipe, à la fois dans les secteurs automobile et aéronautique, offrent à Loïc Bouillo une vision globale qu'il entend désormais mettre au service d'Hopium. Il rejoint Fabien Guimard, Head of Fuel Cell System et Thomas Joly, Head of Command & Control, en tant que Directeur des Programmes. Il sera chargé de conduire le développement de la plateforme de l'Hopium Machina et d'orchestrer la feuille de route technologique, en liaison étroite avec le pôle finance.

Pour l'épauler dans cette tâche, il peut compter sur le concours d'Ivan Tortet, ancien CFO notamment de Seloger.com et du service de streaming musical Deezer, où il participe à la construction et à la structuration des départements finance. Dans l'exercice de ses fonctions, il est amené à piloter des introductions en bourse et levées de fonds internationales, et à développer les outils nécessaires pour faire face aux défis de sociétés cotées.

Spécialiste de l'accompagnement de start-up à fort potentiel, principalement dans le secteur du digital, Ivan Tortet rejoint donc Hopium avec pour mission de développer l'organisation financière de la société : la gestion des investissements et de la trésorerie, le pilotage des levées de fonds, la supervision des opérations de construction budgétaire et du contrôle de gestion. En interface permanente avec Olivier Lombard, il devra l'assister sur des choix structurants pour mener à bien cet ambitieux projet, avec pour objectif la commercialisation des premiers véhicules à l'horizon 2025.

J'ai le plaisir d'accueillir Loïc et Ivan dans l'aventure Hopium, pour m'accompagner dans le pilotage de ce projet inédit. Leurs compétences respectives, à la fois dans le secteur de la pile à combustible et dans l'accompagnement de start-up et de sociétés cotées, en font des atouts majeurs pour répondre aux exigences que nous nous sommes fixées et accélérer la dynamique enclenchée , commente Olivier Lombard, Président Directeur Général d'Hopium.

Précisons que ces recrutements stratégiques interviennent en parallèle de l'annonce du succès de l'augmentation de capital de la société par placement privé pour un montant total de 5 ME.