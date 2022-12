Hopium renforce sa gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Hopium, réuni en date du 19 décembre, a décidé de renforcer la gouvernance opérationnelle de la société dans le cadre d'une feuille de route redéfinie en tenant compte des capacités de financement et de nouveaux objectifs opérationnels.

A ce titre, le Conseil d'administration a nommé Sylvain Laurent Directeur général de la société et Philippe Baudillon en qualité de Directeur général délégué pour conduire ces nouvelles phases. Ils apporteront leurs expertises acquises dans le pilotage de grands groupes internationaux.

Olivier Lombard est nommé Directeur général adjoint en charge du produit Hopium Machina, dont la plateforme technologique et le système pile à combustible, piliers de la stratégie.

Priorités 2023

En 2023, Hopium s'appliquera à ajuster la structure de charges et à finaliser la plateforme technologique de l'Hopium Machina en vue de son industrialisation.

Ces mesures consisteront notamment à séquencer le développement de prochains prototypes et à ajuster les effectifs en fonction des priorités stratégiques. Elles permettront de mieux répartir le besoin de financement de la société dans les prochains mois.

Pour financer la poursuite de son développement, Hopium dispose d'une ligne de financement obligataire conclue en octobre 2022 avec la société Atlas Special Opportunities d'un montant brut maximum de 21,5 ME et d'une ligne de financement conclue le 13 juin 2022 avec la société LDA d'un montant brut maximum de 50 ME. La société dispose par ailleurs du soutien de ses actionnaires historiques qui ont décidé de procéder à un apport en compte courant d'associés à hauteur de 1,9 ME portant le montant des apports en compte courant d'associés à 5,4 ME.

Hopium indique continuer d'explorer en parallèle d'autres sources de financement et différents schémas industriels afin de garantir la mise en oeuvre des prochaines étapes préalables à la commercialisation de son véhicule. La société détaillera sa feuille de route à l'occasion de la présentation de ses comptes annuels.