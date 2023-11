Hopium précise les prochaines étapes du développement technologique de sa pile à combustible

(Boursier.com) — Hopium annonce sa stratégie pour atteindre le niveau de maturité technologique TRL 6 à la fin du premier semestre 2024. Ce niveau permettra de démontrer la performance opérationnelle de sa technologie de pile à combustible et constituera une étape majeure en vue de sa commercialisation. Hopium bénéficie d'une expertise en contrôle logiciel et en intégration technologique qui la positionne favorablement pour franchir ce cap décisif.

Étapes clés jusqu'au TRL 6 :

-Janvier à mars 2024 - Phase préparatoire :

*Fabrication de prototypes : élaboration de prototypes fonctionnels de piles à combustible dans la gamme de puissance 15 - 100 kW pour effectuer des essais de démonstrations ; ces prototypes constituant les briques élémentaires de systèmes de plus forte puissance, allant de 200 kW à 1,2MW.

*Essais en laboratoire : validation du comportement et des performances incluant la durée de vie, la démonstration de la sécurité et de la modularité de la technologie de pile à combustible Hopium.

-Mars à avril 2024 :

*Essais en environnement contrôlé : évaluation des performances dans des conditions garantissant la conformité aux exigences des clients.

-Avril à mai 2024 :

*Démonstration en conditions réelles : confirmation de l'efficacité et de la fiabilité, des critères décisifs pour les partenaires et investisseurs.

Les Technology Readiness Level (TRL) forment une échelle d'évaluation du degré de maturité atteint par une technologie, jusqu'au niveau TRL 9 qui correspond à une technologie pleinement opérationnelle permettant la commercialisation de produits sur les marchés visés : maritime et stationnaire en premier lieu. Le début de la phase de commercialisation correspond au niveau TRL 8.

Sylvain LAURENT, PDG d'Hopium, souligne : "Forts de notre technologie propriétaire et de l'expertise de nos ingénieurs, nous sommes en quête active de partenariats industriels et financiers pour pouvoir commercialiser notre gamme de piles et renforcer notre positionnement sur le marché de la mobilité durable."

L'association avec EVLAB au Moyen-Orient s'inscrit dans cette stratégie et vise à promouvoir Hopium en tant qu'acteur industriel de premier plan dans le domaine des "clean technologies" dédiées aux applications de mobilité terrestre, maritime, aéronautique et stationnaire