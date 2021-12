Hopium plus forte hausse de l'année 2021, Archos plus forte baisse

(Boursier.com) — Le palmarès boursier de la place parisienne pour l'année 2021, à trois séances du final, ne devrait pas grandement évoluer. Les performances extrêmes concernent essentiellement des "petits" dossiers de la cote. Hopium et ses véhicules haut-de-gamme à propulsion hydrogène s'accorde une hausse notable de 712% sur l'année, en tête du podium devant BD Multimedia et sa progression de près de 620% avec les projets NFT. Entreparticuliers bondit de près de 480% sur l'année. En baisse, Archos perd plus de 99% sur l'année, Pharnext 99% et Neovacs 98%.

Sur le SBF 120, Valneva aura dominé l'année avec un gain de plus de 220%, contre une hausse de 78% de Virbac et un rebond de 77% de la Société Générale. En déclin, le titre Atos perd 50% de sa valeur cette année, Ubisoft tombe de 46% et McPhy de 39%.

Société Générale est aussi la plus forte progression du CAC 40 sur l'année. Hermès grimpe de 76%. Capgemini prend 71%. Veolia bondit de 68% et Saint-Gobain de 66%. Eurofins Scientific s'adjuge 62% et Dassault Systèmes 61%. Worldline chute de 38%, Alstom de 33% et Renault de 16%.