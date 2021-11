Hopium obtient le statut de Jeune Entreprise Innovante

(Boursier.com) — Hopium , constructeur français de berlines haut de gamme à hydrogène, est fier d'annoncer l'obtention du statut de Jeune Entreprise Innovante (J.E.I.). Délivrée par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cette qualification récompense les sociétés indépendantes qui investissent une part significative de leurs ressources dans la recherche et le développement.

"Nous sommes fiers d'obtenir ce label qui atteste du caractère réellement innovant de nos activités. Cette distinction reconnaît la réponse forte qu'apportent nos investissements en matière de recherche et d'innovation à une problématique scientifique clairement établie qui réconcilie plaisir de conduire, hautes performances et respect de l'environnement. Elle récompense le travail des équipes d'Hopium, des ingénieurs et des chercheurs qui innovent au quotidien pour construire la première berline haut de gamme à propulsion hydrogène au monde" a déclaré Olivier Lombard, CEO et fondateur d'Hopium.

Hopium déroule son ambitieuse feuille de route qui doit conduire à la commercialisation en 2025 de l'Hopium M?china. Après la présentation en juin 2021 de son premier prototype roulant, le constructeur poursuit le développement technique de nouveaux prototypes constituant une première phase de pré industrialisation.

Dans cette perspective, Hopium déploie un important plan de recrutement. La société, qui compte aujourd'hui dans son effectif une soixantaine de personnes en France, en Allemagne et en Californie, doit atteindre plus d'une centaine de collaborateurs dès l'année prochaine. Hopium prévoit également de démarrer courant 2022 la construction de son futur centre de 'R&D 'en France, qui se voudra le porte étendard de la recherche autour de l'industrie automobile hydrogène.