Hopium : Nomination de Sylvain Laurent au poste de Président du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Hopium annonce la nomination de Sylvain LAURENT, actuel Directeur Ge?ne?ral d'Hopium, au poste de Pre?sident du Conseil d'Administration.

Administrateur d'Hopium depuis décembre 2021 et Directeur général d'Hopium depuis décembre 2022, Sylvain LAURENT est un professionnel chevronné, ingénieur de formation, qui a occupé des postes clés chez IBM, PCO Technologies et Dassault Systèmes. Il s'est illustré notamment dans le développement de l'offre produits et la transformation des organisations industrielles.

Sa contribution significative à la mondialisation de Dassault Systèmes, où il est devenu Président de la zone Asie-Océanie, a été cruciale pour hisser cette région au rang de contributeur majeur au chiffre d'affaires de l'entreprise, lui valant ainsi le prix Magnolia du gouvernement de Shanghai en 2019. En 2022, Sylvain LAURENT est nommé Chairman et Executive Vice President du Groupe Dassault Systèmes, avant de rejoindre Hopium en tant que Directeur général.

Sa nomination au poste de Président du Conseil d'administration sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et concerne la durée du mandat restant à courir d'Alain GUILLOU dont il prend la succession, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024.

Sylvain LAURENT et l'ensemble du Conseil d'administration ont tenu à remercier Alain GUILLOU pour sa précieuse implication auprès d'Hopium au cours de ses derniers mois.