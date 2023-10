Hopium : lourde perte semestrielle

(Boursier.com) — Hopium n'ayant pas encore initié la commercialisation de son système de pile à hydrogène, la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2023. Les produits d'exploitation sont quasi nuls (7 kE) au 30 juin 2023 et correspondent à une activation très limitée de coûts de R&D au regard de la nouvelle feuille de route de la société.

Les charges d'exploitation du 1er semestre 2023 s'élèvent à -9,6 millions d'euros (11,7 ME au titre du 1er semestre 2022), en raison principalement d'une baisse importante des charges de personnels. Les charges de personnels s'élèvent à 6,0 ME, en hausse de 1% par rapport au 1er semestre 2022 compte tenu des coûts liés à la mise en place de la rupture conventionnelle collective (RCC).

Le résultat d'exploitation ressort pour le 1er semestre 2023 à -9,6 ME. Il est stable par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier estimé à -0,6 ME, s'établit à -10,3 ME.

En raison du décalage dans le temps du projet de commercialisation du véhicule et de l'absence de financements suffisants pour réaliser l'intégralité du projet, la totalité des frais de R&D et de design activés au 31 décembre 2022 concernant les prototypes a été comptabilisée en charges exceptionnelles au 30 juin 2023 pour un montant de 14,4 ME. Par ailleurs, les dépenses de recherche et de développement de l'exercice en cours n'ont pas été activées en immobilisations incorporelles.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de -14,6ME, et d'un impôt sur les sociétés de 0,24 ME (crédit d'impôt dû au CIR), le résultat net du 1er semestre 2023 se traduit par un déficit de -24,7 ME (-9,53 ME ME au 1er semestre 2022).

La situation financière de la société au 30 juin se caractérise par des capitaux propres négatifs de -31,9 ME, et une trésorerie de 0,09 ME (respectivement -10,4 ME et 0,08 ME au titre du dernier exercice clos).

Perspectives

Avec le soutien de son partenaire financier Atlas Special Opportunities, Hopium poursuit le développement de sa pile à hydrogène jusqu'au niveau technologique TRL 6 (démonstration d'un prototype ou d'un modèle de système/sous-système dans un environnement représentatif) qui lui permettra de démontrer la maturité de sa technologie propriétaire et sa capacité à servir les secteurs de la mobilité.

Bénéficiant d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 19 juillet 2023, Hopium poursuit parallèlement des discussions avec des partenaires industriels et commerciaux potentiels dans l'objectif de définir un plan de continuation lui permettant de sécuriser la poursuite de son activité.