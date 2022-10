Hopium : les charges et la perte nette augmentent logiquement

(Boursier.com) — Hopium affiche des charges d'exploitation du premier semestre de 11,7 MEUR contre 3,0 MEUR au titre au titre du premier semestre 2021, en lien avec la structuration de la Société et de la montée en puissance nécessaire des expertises. Les charges de personnels représentent 47% (5,4 MEUR) des charges d'exploitation du semestre. Au 30 juin 2022, l'effectif de la Société est constitué de 126 collaborateurs.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 6,0 MEUR, contre 1,5 MEUR au titre du premier semestre 2021, incluant notamment des prestations de conseil, les frais de marketing et de communication, l'acquisition de licences et logiciels de conception dédiés au développement de l'Hopium Machina.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -9,7 MEUR, et le résultat net à -9,5 MEUR.

La Société poursuit le développement technique de l'Hopium Machina et présentera un second prototype au cours du premier semestre 2023.

Le choix du site industriel qui accueillera les premières lignes de production constitue une étape préalable à la construction des infrastructures que la société a pour objectif d'inaugurer en 2025 afin d'être en mesure de produire les premiers véhicules à compter de cette date. A terme, la Société a pour objectif une capacité de production de l'ordre de 20.000 véhicules par an.