Hopium : le flottant à 49%

Hopium : le flottant à 49%









(Boursier.com) — Le constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène récemment introduit en Bourse de Paris via une cotation directe, Hopium, vient de lever 5 ME auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, via un placement privé.

L'opération s'est déroulée à 8,55 Euros. A son issue, le flottant ressort à 49%, Olivier Lombard, le fondateur détient toujours la majorité, à 51%.