Hopium : lance un placement privé de 5 ME, à 23 euros l'action

(Boursier.com) — Hopium , le constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, lance une augmentation de capital de l'ordre de 5 millions d'euros par émission d'environ de 217.500 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé.

L'opération porte sur moins de 2,5% du capital social de la société. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché d'Euronext Access Paris.

Les fonds seront levés auprès d'un cercle restreint d'investisseurs. Ils permettront à Hopium de poursuivre sa feuille de route et de mener à bien les prochaines phases de développement.

Le prix d'émission est de 23 euros par action nouvelle.

Le placement est ouvert du 14 au 22 décembre 2021 inclus, avec possibilité de clôture par anticipation.

Le réglement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché d'Euronext Access Paris interviendront au plus tôt deux jours de négociations après la clôture du placement. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Access Paris sous le même code ISIN FR0014000U63 - MLHPI.