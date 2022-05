Hopium : Jean-Baptiste Djebbari va rejoindre le Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Hopium annonce le renforcement de sa gouvernance, avec la proposition de nomination de Jean-Baptiste Djebbari, ministre français des Transports de 2019 à 2022, en qualité d'administrateur. Cette nomination sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale de la société, le 20 juin 2022. Olivier Lombard, fondateur et Président-Directeur général d'Hopium, a déclaré : "je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari dans cette formidable aventure industrielle française, et de pouvoir compter sur son dynamisme et son expertise largement éprouvée dans les domaines de l'énergie et des transports. Son arrivée au sein du Conseil d'Administration d'Hopium constitue une étape majeure de notre développement. Je me réjouis de démarrer cette collaboration et de pouvoir relever ensemble les défis de demain".