Hopium : Evolution de la gouvernance et poursuite du plan de réorganisation stratégique

(Boursier.com) — Dans le cadre d'un resserrement des équipes et d'une simplification de la gouvernance autour des nouvelles priorités opérationnelles du groupe, Philippe Baudillon et Olivier Lombard ont décidé, en lien avec la direction générale d'Hopium, de quitter leur mandat respectif de Directeur général délégué et de Directeur général adjoint.

Olivier Lombard a également quitté son poste d'Administrateur pour se consacrer à d'autres activités. Il demeure néanmoins le premier actionnaire de référence du groupe Hopium.

Sylvain Laurent, PDG d'Hopium, a tenu à remercier Philippe Baudillon et Olivier Lombard pour leur implication au service de la société : "Le projet Hopium se poursuit avec des équipes redimensionnées mais toujours autant d'ambition. Une ambition qui s'appuie sur l'impulsion de son fondateur et qui a bénéficié de l'expérience de Philippe. Notre objectif est désormais de valoriser une technologie de pile à combustible Hydrogène qui s'inscrit parfaitement dans les enjeux de decarbonisation des secteurs industriels."

Sur proposition de Sylvain Laurent, le Conseil d'administration a par ailleurs approuvé la cooptation de Monsieur Pascal Ghoson au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Alain Guillou.

Pascal Ghoson a effectué une partie de sa carrière au sein de Lazard, de Goldman Sachs et Rothschild & Co pour le compte de clients Français et Internationaux. Il mettra ses compétences de banquier d'affaires et son expérience d'entrepreneur au service du Conseil d'administration.

Pascal Ghoson, dont la nomination sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire, a remercié l'ensemble des membres du Conseil d'administration pour leur confiance, en déclarant : "Je me réjouis de pouvoir accompagner Hopium dans la définition d'une stratégie industrielle et financière qui lui permette de valoriser son savoir-faire technologique et de poursuivre son développement."