Hopium : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Dans le cadre d'un resserrement des équipes et d'une simplification de la gouvernance autour des nouvelles priorités opérationnelles du groupe, Philippe Baudillon et Olivier Lombard ont décidé, en lien avec la direction générale d'Hopium, de quitter leur mandat respectif de Directeur général délégué et de Directeur général adjoint.

Olivier Lombard a également quitté son poste d'Administrateur pour se consacrer à d'autres activités. Il demeure néanmoins le premier actionnaire de référence du groupe Hopium. Sylvain Laurent, PDG d'Hopium, a tenu à remercier Philippe Baudillon et Olivier Lombard pour leur implication au service de la société.

Sur proposition de Sylvain Laurent, le Conseil d'administration a par ailleurs approuvé la cooptation de Pascal Ghoson au poste d'administrateur, en remplacement d'Alain Guillou. Pascal Ghoson a effectué une partie de sa carrière au sein de Lazard, de Goldman Sachs et Rothschild & Co pour le compte de clients Français et Internationaux. Il mettra ses compétences de banquier d'affaires et son expérience d'entrepreneur au service du Conseil d'administration.

La nomination de Pascal Ghoson sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Nouvelles mesures de réduction de coûts

Hopium poursuit l'exécution de son plan de réduction de coûts destiné à accompagner la réorientation stratégique de ses activités autour de son système de pile à combustible. Les mesures portent notamment sur l'abaissement du niveau de charges fixes et la réduction de la masse salariale.

Le Groupe fera le point sur sa situation financière à l'occasion de la publication du rapport semestriel.