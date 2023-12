Hopium : en discussions avancées avec un groupe asiatique en vue d'un partenariat industriel et capitalistique

(Boursier.com) — Dans la foulée du salon GITEX de Dubaï, l'un des plus grands salons dédiés aux nouvelles technologies, Hopium avait annoncé en octobre avoir reçu des marques d'intérêts fortes de la part d'acteurs majeurs de la région opérant sur des marchés plus matures que le marché européen en matière d'hydrogène.

Hopium officialise désormais être entré en discussions avancées avec un groupe chinois en vue d'un potentiel partenariat industriel et capitalistique.

L'accord industriel et capitalistique sur lequel portent les discussions permettrait à Hopium de finaliser le développement de son système de pile à hydrogène jusqu'au niveau TRL9 en prenant le relais d'Atlas Special Opportunities, d'assainir sa situation financière et de financer la construction d'une première usine pilote. Par ailleurs, Hopium accèderait à des marchés dynamiques à fort potentiel.

Hopium informera le marché de l'évolution des échanges en cours.

Rappelons que la Chine figure parmi les pays qui ont placé beaucoup d'ambitions dans la filière Hydrogène afin de décarboner leur économie. Elle s'est fixée pour objectif de mettre en circulation 50.000 véhicules à pile à hydrogène d'ici 2025 et de construire un certain nombre de stations de ravitaillement en hydrogène. Actuellement, la Chine est déjà le plus grand producteur et consommateur d'hydrogène au monde. D'après les projections de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Pékin contrôlera, d'ici la fin de l'année, la moitié de la capacité installée d'électrolyseurs produisant de l'hydrogène bas carbone dans le monde.