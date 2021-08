Hopium annonce le lancement d'une augmentation de capital pour 6 ME

(Boursier.com) — Hopium , constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 6 millions d'euros par émission d'un maximum de 300.000 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, conformément à la 8eme résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 décembre 2020 et à la décision du Conseil d'administration du 30 juillet 2021.

L'Opération porte sur moins de 2,5% du capital social de la société et les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché d'Euronext Access Paris.

Les fonds seront levés auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, conformément à l'article L.411-2 I du Code monétaire et financier.

Les fonds levés permettront à Hopium de poursuivre sa feuille de route et de mener à bien les prochaines phases de développement.

Le prix d'émission sera de 22 euros par action nouvelle.

Le placement est ouvert à compter de la publication du présent communiqué jusqu'au 20 août 2021 inclus, avec possibilité de clôture par anticipation.

Le réglement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché d'Euronext Access Paris interviendront au plus tôt deux jours de négociations après la clôture du placement. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux

négociations sur le marché d'Euronext Access Paris sous le même code ISIN FR0014000U63 - MLHPI.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent aux chapitres 5 et 6 du document d'information de la société, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société, sur son site internet.