Hopium améliore le design de sa pile à hydrogène

(Boursier.com) — Hopium , entreprise française de Haute Technologie en phase de développement de systèmes de piles à combustible hydrogène pour les secteurs de la mobilité durable, annonce avoir amélioré le design de sa technologie. La prochaine étape vers le TRL6 consistera à fabriquer des prototypes qui feront l'objet de tests en laboratoire au cours du 1er trimestre 2024.

Conformément à sa stratégie de recentrage sur le développement de systèmes pile, Hopium poursuit actuellement sa feuille de route pour atteindre à la fin du premier semestre 2024 le niveau de maturité technologique TRL6. Ce niveau constituera une étape majeure en vue de la commercialisation de sa technologie sur les marchés de la mobilité durable (maritime, etc.) et du stationnaire, qui devrait débuter à partir du niveau TRL8.

Hopium a réussi à optimiser le poids (-6 kg sur la masse totale) et la compacité (-12 mm en longueur) du stack 100 kW 300 cellules.

Ces améliorations ont été réalisées par l'utilisation de jumeaux numériques, d'outils de simulation et de generative design dont les équipes d'Hopium ont une parfaite maîtrise. Elles confortent l'avance technologique d'Hopium et ouvrent la voie à une industrialisation plus rapide.

Cette phase d'optimisation du design de la pile constitue la dernière étape avant la phase de manufacturing. A ce niveau de maturité technologique, toutes les fonctions sont garanties et la majorité des pièces est fabriquée dans les matériaux finaux.