Hopium : Alain Guillou remplace Jean-Baptiste Djebbari à la Présidence du Conseil

(Boursier.com) — Lors de sa réunion du 15 mars, le Conseil d'administration d'Hopium a décidé à l'unanimité de coopter Alain Guillou comme administrateur indépendant et de le nommer nouveau Président du conseil d'administration d'Hopium en remplacement de Jean-Baptiste Djebbari.

La société proposera aux actionnaires de ratifier cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour la durée du mandat restant à courir de Jean-Baptiste Djebbari, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos du 31 décembre 2024.

Le Conseil d'administration a remercié Jean-Baptiste Djebbari pour son implication et son énergie qui ont permis d'accroître la visibilité nationale et internationale d'Hopium et de mettre en place les bases d'une organisation qui a pour vocation de faire passer l'entreprise du stade d'une start-up à celui d'une entreprise industrielle.

Alain Guillou aura pour mission d'accompagner Hopium dans les prochaines étapes industrielles et commerciales de son développement en s'appuyant sur les responsabilités qu'il a exercées dans les domaines de l'industrialisation de produits innovants, des partenariats industriels, du marketing, des achats, des systèmes d'information, de l'excellence opérationnelle ou des ressources humaines. Le Conseil d'administration va également pouvoir compter sur la grande expérience d'Alain Guillou en matière de gouvernance en tant qu'ancien administrateur de sociétés à dimension internationale pour le suivi de la feuille de route et la bonne organisation des travaux du conseil. Cette nomination permettra également au Conseil de bénéficier de son éclairage de haut niveau sur un certain nombre de décisions stratégiques à prendre.

Ingénieur de formation, Alain Guillou, dispose de près de 40 années d'expérience dans le secteur étatique et industriel de la Défense, notamment au sein de Naval Group où il a occupé les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du développement international ainsi que des activités de R&D, particulièrement le projet de développement d'un système de propulsion anaérobie pour sous-marins, basé sur une pile à hydrogène.