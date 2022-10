Hopium accélère, dopé par le protocole d'accord avec le Crédit Agricole CF

(Boursier.com) — Crédit Agricole Consumer Finance signe avec Hopium un protocole d'accord pour la livraison de 10.000 véhicules à hydrogène (dont la production est prévue à partir de 2025), renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité verte. Agilauto, marque spécialisée dans la vente et le financement automobile du Groupe Crédit Agricole en France, proposera la berline à hydrogène du constructeur français dans le cadre de programmes destinés à ses clients particuliers ou professionnels. Par ailleurs, Hopium a l'intention de préconiser à ses clients particuliers et professionnels les offres de financement de Crédit Agricole Consumer Finance.

"Nous sommes fiers de soutenir un constructeur français de véhicules à hydrogène comme Hopium et ainsi de contribuer à la transformation vers une mobilité verte dont le Crédit Agricole veut devenir le leader en France et en Europe", déclare Stéphane Priami, Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance. "Nous nous réjouissons de ce protocole d'accord avec un partenaire financier de premier rang. Cela permet de renforcer la stratégie commerciale avec une commande prévisionnelle à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Cela participe du renouveau industriel français et européen dansla production de véhicules propres", affirme Jean-Baptiste Djebbari, Président du Conseil d'Administration d'Hopium.

Dopé par cette annonce, Hopium s'envole de plus de 16% à 18,8 euros sur le marché parisien. La valeur, qui pèse désormais près de 243 millions d'euros en Bourse, ramène ses pertes depuis le premier janvier à moins de 30%.