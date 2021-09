Hopium : à l'honneur !

(Boursier.com) — Hopium , constructeur français de berlines haut de gamme a? hydrogène, a eu l'honneur d'accueillir vendredi dernier le ministre délégué aux transports, M. Jean-Baptiste Djebbari, à l'autodrome de Linas-Montlhéry dans l'Essonne.

Lors de cette visite, le ministre a pu constater l'avancée du projet porté par Hopium au cours d'une visite du centre d'essai et d'un tour de piste au volant du prototype Alpha 0 de l'Hopium Machina.

A cette occasion, le ministre a exprimé son soutien au projet et à la filière hydrogène française : "C'est l'histoire de l'automobile française qui continue avec la décarbonation et l'usage de l'hydrogène. Un produit français qui a vocation à ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'automobile avec des collaborateurs extrêmement motivés. Une motivation qui parait contenir tous les ingrédients d'un succès à venir."

Olivier Lombard, Président et fondateur d'Hopium ajoute : "Nous sommes honorés d'avoir reçu M. Djebbari, Ministre délégué aux Transports, qui a eu l'occasion de tester les performances du prototype de l'Hopium Machina, une berline française 100% hydrogène. Ce soutien du ministre est une formidable récompense pour l'ensemble des collaborateurs qui se mobilisent au quotidien pour réussir ce projet d'avenir."