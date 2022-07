Hopening conclut un partenariat avec Salesforce

(Boursier.com) — Hopening Groupe, leader français des solutions numériques au service de l'engagement et de la générosité, a décidé de compléter son offre marketing (Hopening) et Data (Qualidata) en devenant partenaire agréé Salesforce, le No1 mondial des solutions technologiques de relations clients. Désormais, Hopening Groupe en rapport avec Salesforce et ses partenaires intégrateurs sera en mesure d'apporter un service marketing complet, adapté aux acteurs du bien commun, partant de la définition des besoins, de l'intégration des solutions marketing, à l'accompagnement et au conseil technique et marketing.

Rappelons que depuis sa création, le groupe Hopening a pour vocation d'apporter à ses clients le meilleur de la technique pour leur permettre de mieux exécuter leurs missions aux services des grandes causes. Depuis 20 ans, le groupe Hopening a investi et continue d'investir dans sa suite Qualidata, plateforme de gestion de base de données et de pilotage de campagnes.

Le groupe Hopening et Salesforce gardent leur indépendance.