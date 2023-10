Honeywell : solide performance

(Boursier.com) — Honeywell , le groupe industriel américain, a affiché une belle performance pour le troisième trimestre avec l'amélioration des conditions d'approvisionnement. Les revenus du trimestre ont totalisé 9,2 milliards de dollars, en croissance de 3% en données consolidées et de 2% en organique. Les commandes se sont appréciées de 10% et le backlog de 8% à un niveau record de 31,4 milliards de dollars. Les ventes aérospatiales ont augmenté de 18% avec des croissances à deux chiffres dans l'aviation commerciale et sur le segment défense et espace. La marge opérationnelle s'est améliorée de 140 points de base à 20,9%. Le bénéfice par action, de 2,27$, a dépassé le haut de fourchette de la guidance. Les revenus annuels sont désormais anticipés entre 36,8 et 37,1 milliards, alors que la croissance organique est attendue entre 4 et 5%. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 9,1 et 9,2$, en augmentation de 4 à 5%. Le free cash flow est attendu entre 3,9 et 4,3 milliards.