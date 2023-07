Honeywell dope ses prévisions

(Boursier.com) — Honeywell , le géant industriel américain, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos mais corrige avant bourse à Wall Street. Le groupe a rapporté un bénéfice ajusté par action de 2,23$ et des ventes de 9,1 milliards de dollars, contre un consensus de 2,21$ de bénéfice par action. La croissance de l'activité a été de 2%, avec une performance organique de 3%. Le carnet de commandes a progressé de 4% et atteint un record de 30,5 milliards de dollars.

Honeywell relève par ailleurs ses prévisions de ventes, de marge sectorielle et de bénéfice ajusté par action pour l'année entière. Les ventes sur l'ensemble de l'année devraient se situer entre 36,7 et 37,3 milliards de dollars, avec une croissance organique de l'ordre de 4 à 6%. La marge sectorielle devrait désormais se situer entre 22,4 et 22,6%, avec une expansion de la marge sectorielle de 70 à 90 points de base. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 9,05 et 9,25$. Les flux de trésorerie d'exploitation devraient se situer entre 4,9 et 5,3 milliards. Le flux de trésorerie disponible est anticipé dans une fourchette de 3,9 milliards de dollars à 4,3 milliards de dollars.