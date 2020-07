Honeywell bat le consensus, mais la crise aéronautique persiste

Honeywell bat le consensus, mais la crise aéronautique persiste









(Boursier.com) — Honeywell, le groupe industriel américain, a battu le consensus pour le second trimestre. Le groupe prévient toutefois que son activité aéronautique devrait probablement décrocher encore de 25% ce trimestre, après une chute de 27% sur la période close en juin. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté a représenté 1,26$ par titre, en retrait de 40% en glissement annuel, mais supérieur au consensus qui se situait à 1,21$. Les revenus de la firme ont chuté de 19% à 7,48 milliards de dollars. Les ventes dans l'aéronautique ont décroché de plus de 27% à 2,54 milliards de dollars, avec la chute de la demande dans l'aérien commercial et les restrictions au transport, ainsi que les déboires du 737 MAX de Boeing.