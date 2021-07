Honeywell au plus haut après les comptes

(Boursier.com) — Honeywell pourrait atteindre un nouveau sommet boursier ce vendredi à Wall Street. Il faut dire que le groupe industriel américain vient de publier des profits et des ventes trimestrielles supérieurs aux attentes, et de relever dans la foulée ses estimations financières. Le colosse aéronautique et industriel a affiché au second trimestre un bénéfice net de 1,45 milliard de dollars soit 2,04$ par titre, contre 1,1 milliard de dollars et 1,53$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,02$, contre un consensus FactSet de 1,94$. Les revenus se sont envolés de 17,8% à 8,81 milliards de dollars, contre 8,64 milliards de consensus. Pour l'exercice fiscal en cours, Honeywell anticipe des revenus allant de 34,6 à 35,2 milliards de dollars, pour une croissance organique de 4-6% et un bénéfice ajusté allant de 7,95 à 8,10$ par titre.