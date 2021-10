Honeywell alerte sur ses revenus

(Boursier.com) — Honeywell a réduit ce vendredi ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année, alors que le conglomérat industriel américain anticipe la pression continue des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La société a mis à jour ses prévisions annuelles pour refléter les effets persistants de l'environnement macroéconomique difficile ainsi que les résultats du troisième trimestre. Il a réduit ses estimations de ventes pour l'année complète entre 34,2 et 34,6 milliards de dollars, contre une guidance précédente de 34,6 à 35,2 milliards de dollars. Il a également réduit la fourchette des prévisions de bénéfices pour l'année entre 8 et 8,1$. Sur le troisième trimestre clos fin septembre, le bénéfice net attribuable à la société a atteint 1,26 milliard de dollars, soit 1,80$ par action, contre 758 millions de dollars un an plus tôt. Le bpa ajusté a grimpé de 29% à 2,02$, contre 1,99$ de consensus FactSet. Les ventes ont totalisé 8,47 milliards de dollars, en hausse de 9%.