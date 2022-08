Home Depot maintient ses prévisions

(Boursier.com) — Home Depot, le géant américain de la distribution de produits d'équipement de la maison, a publié pour son deuxième trimestre des revenus de 43,8 milliards de dollars, en augmentation de 6,5% en glissement annuel. Les ventes à comparable se sont appréciées de 5,8%, avec une performance de 5,4% sur le marché domestique. Le bénéfice net trimestriel a représenté 5,2 milliards de dollars et 5,05$ par action, contre 4,8 milliards un an plus tôt. Ainsi, le bénéfice dilué par action s'est apprécié de 11,5%. Le consensus trimestriel était de 4,95$ de bénéfice ajusté par action pour 43,36 milliards de dollars de revenus.

"Au deuxième trimestre, nous avons enregistré les ventes et les bénéfices trimestriels les plus élevés de l'histoire de notre société", a déclaré Ted Decker, son directeur général. "Notre performance reflète la vigueur continue de la demande de projets de rénovation du domicile. Notre équipe a fait un travail fantastique au service de nos clients, tout en continuant à naviguer dans un environnement stimulant et dynamique. Je tiens à les remercier ainsi que nos nombreux partenaires pour leur travail acharné et leur dévouement envers nos clients".

Les orientations 2022 sont confirmées, le groupe tablant, pour l'exercice, sur une croissance des ventes totales et une croissance des ventes comparables d'environ 3%, une marge opérationnelle d'environ 15,4% et un bénéfice dilué par action en augmentation d'environ 5%.