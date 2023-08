Home Depot limite la casse à Wall Street

(Boursier.com) — Home Depot, le plus grand détaillant de "rénovation domiciliaire" au monde, a relativement bien résisté au deuxième trimestre fiscal, affichant sur la période un recul de l'activité à comparable moins important que prévu. Le groupe fait aussi état d'un programme de rachat d'actions plutôt musclé de 15 milliards de dollars. Pour le trimestre écoulé, les ventes à comparable ont décliné de 2%, alors que les analystes craignaient un repli de 3,5%. Le trafic en magasins a baissé de plus de 5%, mais cette correction est moins prononcée que sur la période antérieure. Les ventes totales pour le trimestre ont été de 42,9 milliards de dollars, en baisse de 2% en glissement annuel, tandis que le bénéfice net a représenté 4,7 milliards de dollars soit 4,65$ par action. Un an avant, le profit net se situait à 5,2 milliards de dollars ou 5,05$ par titre. Le consensus de bpa était de 4,44$.

"Nous sommes satisfaits de notre performance au deuxième trimestre", a déclaré le PDG Ted Decker. "Bien qu'il y ait eu de la force dans les catégories associées aux petits projets, nous avons constaté une pression continue dans certaines catégories discrétionnaires coûteuses. Nous restons très positifs quant aux perspectives à moyen et long terme pour l'amélioration de l'habitat et notre capacité à accroître notre part dans un marché vaste et fragmenté. Nos associés ont fait un travail remarquable en offrant valeur et service à nos clients tout au long du trimestre, et je tiens à les remercier pour leur dévouement et leur travail acharné".

Pour l'exercice 2023, Home Depot réaffirme ses prévisions. Le groupe table sur un chiffre d'affaires et une activité à comparable en baisse de 2 à 5% par rapport à l'exercice 2022. Le taux de marge opérationnelle serait compris entre 14% et 14,3%. Le bénéfice dilué par action est anticipé en baisse de 7 à 13%. Le conseil d'administration a également autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars à compter du 15 août 2023, en remplacement de sa précédente autorisation.