Home Depot dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Home Depot, le leader américain de la distribution de produits pour la maison, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,82$ contre 2,77$ de consensus. Les revenus ont été de 34,8 milliards de dollars, contre 34,6 milliards pour la prévision moyenne des analystes. Le groupe a tout de même déploré une baisse des ventes sur l'exercice 2023. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires recule lui aussi, puisqu'il se situait à 35,8 milliards un an avant. Les ventes à comparable sur la période close ont décliné de 3,5% aux USA. Le management évoque aujourd'hui "une année de modération", après trois ans de croissance exceptionnelle. Sur le trimestre clos fin janvier 2024, le groupe a dégagé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars et 2,82$ par action, à rapprocher d'un résultat net de 3,4 milliards un an auparavant.

Home Depot anticipe, pour l'exercice 2024, une légère croissance des ventes de 1% (-1% à comparable). Enfin, le groupe relève de 8% son dividende trimestriel à 2,25$.