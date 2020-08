Home Depot dépasse largement les attentes

Home Depot dépasse largement les attentes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Home Depot, géant américain de la distribution de produits d'ameublement, a annoncé ce mardi des profits et des ventes supérieurs aux attentes de marché pour le trimestre clos. Pour le second trimestre fiscal, clos début août 2020, le groupe a affiché une vive croissance de 23,4% de ses revenus, qui atteignent même un niveau record. Le bénéfice net s'est amélioré à 4,33 milliards de dollars soit 4,02$ par titre, contre 3,48 milliards et 3,17$ par titre un an auparavant. Ainsi, le profit trimestriel a grimpé de 25% en glissement annuel. Les revenus ont totalisé 38,05 milliards de dollars, contre 34,53 milliards de consensus. Le consensus de bpa était de 3,71$.

Les ventes américaines à comparable sur le trimestre ont augmenté de 25%. Le panier moyen a progressé de 10,1% en glissement annuel à 74,12$. Le groupe a donc bénéficié d'un effet positif lié à la pandémie, mais cette dernière a fait progresser les coûts, avec 480 millions de dollars de compensations additionnelles pour les employés, sous forme de bonus notamment.

Home Depot s'abstient de fournir de nouvelles prévisions financières pour l'exercice 2020. Le groupe avait suspendu sa guidance en mai, évoquant l'incertitude liée à la pandémie et à son impact sur l'économie globale. Enfin, le groupe payera un dividende au titre du second trimestre.