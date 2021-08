Home Depot : déception sur les ventes américaines

(Boursier.com) — Home Depot corrige avant bourse à Wall Street, alors que le géant américain de la distribution de produits d'ameublement et d'équipement de la maison a publié, pour son deuxième trimestre fiscal, des comptes marqués par une performance décevante sur le marché domestique. Ainsi, après une flambée de la demande au coeur de la crise sanitaire, le groupe affiche une croissance US à comparable inférieure au consensus sur le trimestre clos. La progression de l'activité domestique à comparable n'a été que de 3,4% sur ce trimestre clos début août, au plus bas de deux ans, après une progression de 25% sur la période comparable de l'an dernier. Le consensus de marché était d'environ 5% de croissance sur le trimestre clos. Pour la période close, la fréquentation US à comparable a même reculé de près de 6%, mais le prix moyen dépensé par visite a grimpé de 11%.

Le groupe a délivré dans le monde une croissance de 8,1% des ventes globales à 41,1 milliards de dollars, tandis que le consensus se situait à 40,8 milliards. Le bénéfice net trimestriel s'est amélioré de 11% à 4,8 milliards de dollars, soit 4,53$ par action, contre 4,44$ de consensus. Notons que les ventes trimestrielles du groupe ont tout de même dépassé les 40 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Sur ce deuxième trimestre fiscal décalé de l'exercice 2022, la croissance mondiale à comparable s'établit à 4,5%, contre 5,6% de consensus.