Home Depot confirme ses prévisions 2022

(Boursier.com) — Home Depot, le géant américain de la distribution de produits d'équipement de la maison, a annoncé pour le trimestre clos des profits et ventes supérieurs aux attentes de marché, confirmant par ailleurs ses perspectives 2022. Le bénéfice net sur le troisième trimestre fiscal clos fin octobre a été de 4,34 milliards de dollars soit 4,24$ par action, contre 4,13 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 4,12$ de bpa. Les revenus trimestriels ont augmenté de 5,6% à 38,9 milliards de dollars, à comparer à un consensus légèrement inférieur à 38 milliards. La croissance à comparable a été de 4,3%, largement supérieure aux anticipations de marché. Le groupe a par ailleurs bénéficié de la hausse des prix et d'une demande résistante de la part des professionnels. Home Depot confirme tabler, pour l'exercice 2022, sur une croissance voisine de 3% à comparable.