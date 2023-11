Home Depot : chute des ventes, mais bénéfice supérieur aux attentes

(Boursier.com) — Home Depot, le géant américain de la distribution de produits pour la maison, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal des revenus en recul de 3% en glissement annuel à 37,7 milliards de dollars, à comparer à un consensus de place de 37,5 milliards de dollars. Les ventes à comparable ont régressé de 3,1% dans le monde et de 3,5% aux USA. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice net de 3,81 milliards de dollars soit 3,81$ par titre, contre 4,34 milliards de dollars un an avant. Le consensus se situait à 3,76$ de bpa. Le groupe dépasse donc tout de même les attentes de marché. Il envisage pour l'exercice 2023 un bénéfice par action en recul de 9 à 11% et des ventes en retrait de 3 à 4% à comparable. La guidance antérieure était de 7-13% de recul du bénéfice par action et 2-5% de baisse des ventes comparables.