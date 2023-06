Home Depot affirme ses objectifs 2023

(Boursier.com) — Home Depot, le plus grand détaillant de "rénovation domiciliaire" au monde, discute des principales priorités stratégiques et fournit un scénario de base ce jour lors de sa conférence des investisseurs et des analystes 2023. "Bien que l'environnement et nos activités aient beaucoup changé depuis notre dernière conférence des investisseurs et des analystes, nos objectifs d'accroître notre part de marché et d'offrir une valeur exceptionnelle aux actionnaires restent inchangés, et notre culture et nos valeurs restent nos repères", a déclaré Ted Decker, PDG. "Les investissements que nous avons réalisés au cours des dernières années ont encore renforcé nos avantages concurrentiels distincts et permis l'agilité de notre modèle d'exploitation".

Home Depot réaffirme pour l'occasion ses prévisions pour l'exercice 2023, tablant sur un chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires comparable en baisse de 2% à 5% par rapport à l'exercice 2022, un taux de marge opérationnelle compris entre 14% et 14,3%, et un bénéfice dilué par action en baisse de 7 à 13%. Le marché global de l'amélioration de l'habitat devrait croître sur un rythme bas à un chiffre, pour une croissance des ventes logée entre 3% et 4% par an. Le groupe envisage une croissance de la marge opérationnelle tirée par une combinaison de levier commercial et de productivité, et une croissance moyenne à élevée à un chiffre du bénéfice par action dilué. "Une fois que le marché de la rénovation domiciliaire reviendra à la stabilité, nous nous attendons à voir une croissance des ventes conforme aux performances de notre entreprise dans le passé", a déclaré Richard McPhail, vice-président exécutif et directeur financier. "Bien que le scénario de base suppose une capture de parts de marché, nous n'excluons pas un scénario de croissance encore plus élevée. Dans notre scénario de croissance accélérée, nous nous attendons à ce que les ventes et les bénéfices par action augmentent plus rapidement que le scénario de base de stabilité du marché".