Hologic ajoute l'Echographie mammaire 3D aux systèmes SuperSonic Mach40

(Boursier.com) — L 'échographie 3D sera désormais disponible sur les systèmes SuperSonic Mach 40, a annoncé Hologic, Inc. Les professionnels de santé peuvent désormais accéder au mode B haute résolution et aux volumes 3D d'élastographie ShearWave PLUS qui sont conçus pour améliorer la certitude du diagnostic.

Grâce aux données volumétriques 3D acquises à l'aide des échographes SuperSonic Mach 40, les professionnels de santé ont la possibilité de voir les zones d'intérêt sous un nouvel angle. Le tissu mammaire peut être visualisé dans n'importe quel plan de balayage du volume 3D, y compris le plan coronal ou le plan C. L'affichage multicoupes permet de voir les volumes 3D coupe par coupe, tandis que l'affichage multiplans reconstruit virtuellement les coupes dans n'importe quelle orientation en utilisant le volume acquis et stocké. La sonde volumétrique intégrée au système permet aux utilisateurs d'acquérir des images 3D de façon simple et rapide et sans perte de résolution, quelle que soit la localisation de la lésion mammaire.

Les détails diagnostiques supplémentaires fournis par l'imagerie 3D peuvent aider les cliniciens à traiter les lésions difficiles, y compris chez les patientes présentant un tissu mammaire dense. Par ailleurs, l'association de l'imagerie 3D avec l'élastographie ShearWave PLUS peut contribuer à une estimation plus précise de la taille de la tumeur et à une meilleure définition des marges dans un contexte préopératoire. Elle peut également jouer un rôle important au niveau du suivi et de l'évaluation des patientes atteintes d'un cancer du sein pendant et après une chimiothérapie néoadjuvante.