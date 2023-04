Holcim : un projet essentiel

(Boursier.com) — Holcim et la Fondation Norman Foster annoncent le lancement de leur projet 'Essential Homes' à Venise le 17 mai, lors de la Biennale d'architecture 2023. Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation Norman Foster a conçu des logements essentiels pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être des communautés déplacées qui peuvent vivre dans des installations temporaires pendant plus de vingt ans.

Holcim a construit ces "maisons essentielles" avec une gamme de ses solutions vertes, du béton à faible teneur en carbone ECOPact aux panneaux isolants Elevate, pour rendre la construction durable accessible à tous.

Jan Jenisch, PDG du groupe Holcim, a commenté : "Chez Holcim, nous voulons que les bâtiments durables soient accessibles à tous, améliorent le niveau de vie, tout en construisant un avenir net zéro. Il était naturel pour nous de nous associer à Norman Foster et à son équipe pour rendre durable leur vision des maisons essentielles. Avec nos solutions innovantes, nous apportons sécurité, confort et résistance aux intempéries à ce concept d'habitation essentiel, construit de manière sobre en carbone, circulaire et économe en énergie".