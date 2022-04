Holcim : un début d'année record !

(Boursier.com) — Le groupe Holcim fait part de ventes nettes trimestrielles record de CHF 6.440 millions, en croissance totale de +20,1% en francs suisses, tirée par une forte demande, des acquisitions et des prix. L'EBIT récurrent est au plus haut à CHF 614 millions, en croissance totale de +16,3% en francs suisses avec une forte contribution de l'activité Toiture et une marge EBIT récurrente de 17%. La direction souligne la clôture réussie de l'acquisition de Malarkey et de 4 acquisitions complémentaires.

Les perspectives 2022 sont mises à jour avec une croissance du chiffre d'affaires net d'au moins 8% LFL et d'au moins 10% en francs suisses.

Jan Jenisch, PDG du groupe commente : "Je tiens à remercier tous les membres de la famille Holcim pour leur remarquable résilience alors que nous traversons des temps difficiles, de la pandémie à l'incertitude géopolitique. Je suis extrêmement fier de la façon dont nos équipes assurent la sécurité de nos employés et de nos opérations, tout en allant au-delà des attentes pour soutenir nos communautés".