Holcim sélectionné pour deux subventions du Fonds européen pour l'innovation pour des projets de technologies propres décarbonant l'Europe

(Boursier.com) — Holcim a obtenu deux subventions du Fonds d'innovation de l'Union européenne pour ses projets révolutionnaires de capture, d'utilisation et de stockage du carbone en Allemagne et en Pologne. Les deux projets comportent des technologies évolutives pour placer Holcim à l'avant-garde de la décarbonisation de l'Europe.

Ces programmes font partie de la feuille de route "net-zéro" d'Holcim, validée par l'initiative Science Based Targets, incluant son objectif d'exploiter au moins une cimenterie net-zéro d'ici 2030.

L'UE soutiendra 'Carbon2Business', qui fait partie du projet Westküste 100 en Allemagne, où le carbone capturé par l'usine Holcim de Lägerdorf sera transformé en carburant synthétique pour le secteur de la mobilité et en matière première pour l'industrie chimique. L'UE soutient également le projet 'Go4ECOPlanet' de Holcim en Pologne, qui vise à créer une chaîne de CSC de bout en bout, du captage du CO2 depuis son site de Kujawy jusqu'au stockage offshore en mer du Nord, avec la vision d'être une usine nette zéro d'ici 2027.

Les deux projets visent à développer des solutions de capture du carbone hautement reproductibles pour favoriser la décarbonisation du secteur du bâtiment. Ils font partie du portefeuille d'Holcim de plus de 30 projets de capture, d'utilisation et de stockage du carbone dans le monde.

Holcim propose la plus large gamme de matériaux à faible émission de carbone de son secteur, du béton vert ECOPact au ciment vert ECOPlanet, offrant 30 à 100% d'émissions de CO2 en moins sans compromis sur les performances. Ces solutions sont rendues possibles par l'expertise du groupe Holcim en matière de formulation de produits verts et l'utilisation de matières premières innovantes à faibles émissions, de l'argile calcinée aux déchets de construction et de démolition. Les usines Holcim de la région fonctionnent actuellement avec plus de 60% d'éco-carburants, provenant du recyclage de matériaux en fin de vie, de la biomasse aux déchets municipaux. Ses usines les plus avancées dans ce domaine se trouvent en Autriche et en République tchèque, fonctionnant avec près de 100% d'éco-carburants.

Le Fonds d'innovation de l'Union européenne est l'un des plus grands programmes de financement au monde pour les technologies innovantes à faible émission de carbone. Cette année, le Fonds accorde plus de 1,8 milliard d'euros à 17 projets à grande échelle contribuant à une société à faible émission de carbone, sur un pool de 138 soumissions...