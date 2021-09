Holcim se sépare de ses activités brésiliennes

(Boursier.com) — Holcim annonce la cession de ses activités brésiliennes à Companhia Siderúrgica Naciona pour environ 1 milliard de dollars. La filiale locale compte cinq cimenteries, quatre stations de broyage et 19 installations de béton prêt à l'emploi, a précisé le premier cimentier mondial. Malgré cette vente, le groupe précise que l'Amérique latine est une région de croissance stratégique essentielle pour l'entreprise.

"Ce désinvestissement renforce le bilan de l'entreprise, en réduisant considérablement son taux d'endettement. Dans le cadre de l'optimisation de son portefeuille, Holcim utilisera le produit de la cession pour investir dans son activité Solutions & Produits, en s'appuyant sur l'acquisition de Firestone", souligne Holcim.

Sous la direction de Jan Jenisch, LafargeHolcim s'est engagé dans un plan de cession d'actifs non essentiels dans le but de réduire l'endettement du groupe. Depuis un plan de redressement annoncé en 2018, l'entreprise a notamment vendu ses activités aux Philippines et en Malaisie.