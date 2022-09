(Boursier.com) — Le groupe Holcim se lance dans la course au large avec son premier bateau de course IMOCA à Lorient, en France, en mission pour GO CIRCULAR. Mené par le skipper Kevin Escoffier, Holcim participera à des courses autour du monde, de 'The Ocean Race' en 2023 au 'Vendée Globe' en 2024. GO CIRCULAR s'appuie sur l'héritage nautique de PRB, qui a rejoint la famille Holcim en 2022.

Avec GO CIRCULAR, Holcim s'est donné pour mission d'inspirer l'action pour préserver les écosystèmes naturels, de l'océan à la terre. Pour accélérer le passage à la vie circulaire, il pilote un programme éducatif permettant aux étudiants et aux communautés d'agir tout en faisant progresser les sciences marines avec l'échantillonnage de l'eau tout au long de ses courses.

Sur l'océan, Holcim récupère déjà les déchets plastiques marins avec son Circular Explorer, le premier catamaran de recyclage 100% solaire opérant dans la baie de Manille pour nettoyer ses zones côtières. Sur terre Holcim s'engage auprès des leaders urbains du monde entier avec son baromètre des villes circulaires pour accélérer les progrès vers les villes circulaires. En s'appuyant sur ces initiatives, GO CIRCULAR de Holcim amplifiera son appel à l'action pour une vie plus circulaire.

GO CIRCULAR s'appuie sur l'héritage nautique de PRB, sponsor de la course au large depuis 30 ans et vainqueur de deux éditions du Vendée Globe, en 2000 avec Michel Desjoyeaux et en 2004 avec Vincent Riou. Le skipper du Team Holcim-PRB, Kevin Escoffier, est un navigateur mondial reconnu, qui a participé à deux éditions de The Ocean Race, dont une victoire avec le Dongfeng Race Team en 2018...