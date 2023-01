(Boursier.com) — Holcim rejoint 'The Ocean Race' pour sa première régate autour du monde en tant que seule équipe suisse à participer au légendaire marathon de voile de cette année, célébrant son 50e anniversaire. "Avec 'GO CIRCULAR', Holcim fait le tour du monde pour préserver nos océans avec un appel à l'action pour accélérer le passage à la vie circulaire" commente le groupe.

L'équipage de l'équipe Holcim-PRB est dirigé par le skipper français Kevin Escoffier, qui était membre d'équipage de l'équipe gagnante de 'The Ocean Race' lors de sa dernière édition en 2018. L'équipe de classe mondiale rassemble des marins très accomplis avec un palmarès dans des courses emblématiques, des Jeux olympiques au Vendée Globe, Route du Rhum et plus encore.

Courant pour le progrès, l'équipe GO CIRCULAR collectera des échantillons d'eau pour faire progresser les sciences marines tout au long de la course, en organisant des "discussions GO CIRCULAR de la mer à la ville" pour sensibiliser à une vie plus circulaire et restaurer les écosystèmes marins avec les récifs en béton bioactif de Holcim.