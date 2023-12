Holcim rejoint le groupe de travail sur la circularité à la COP28

(Boursier.com) — Holcim est devenu membre fondateur du groupe de travail sur la circularité de la Sustainable Markets Initiative (SMI), lancé lors de la COP28 à Dubaï, pour accélérer la transition du monde vers une économie circulaire. "Ce groupe de travail vise à fermer les boucles matérielles essentielles pour faire progresser l'action climatique, tout en préservant les ressources naturelles et les limites planétaires".

Cet engagement vient renforcer le leadership d'Holcim en matière de construction circulaire, un moteur de son parcours de décarbonation, qui comprend l'objectif de recycler plus de 10 millions de tonnes de matériaux de démolition de construction d'ici 2025. Le groupe de travail sur la circularité s'aligne sur la charte "Terra Carta" mettant la nature, les personnes et la planète au coeur de la création de valeur mondiale grâce à l'action de l'économie réelle.