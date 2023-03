(Boursier.com) — Holcim publie son deuxième rapport sur le climat, y compris ses objectifs climatiques actualisés pour 2030 alignés sur le cadre de 1,5 oC et validés par l'initiative Science Based Targets. Accélérant son ambition nette zéro, Holcim vise à atteindre 420 kg de CO2 par tonne de matériaux cimentaires d'ici 2030. En progressant dans la capture, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS), le groupe s'engage à investir un montant cumulé de 2 milliards de CHF d'ici 2030 dans des technologies matures pour capturer plus plus de 5 millions de tonnes de CO2 par an.

Jan Jenisch, PDG, a commenté : "Holcim accélère son action climatique avec des objectifs nets zéro améliorés et un engagement clair à investir 2 milliards de francs dans les technologies CCUS d'ici 2030. Nous nous engageons à intensifier la construction à faible émission de carbone et circulaire, tout en rendant les bâtiments plus durables dans pour construire des villes au service des hommes et de la planète."

Holcim déploie des matériaux décarbonés dans la formulation de ses produits, adopte davantage d'énergies alternatives et renouvelables et étend ses solutions de construction à faible émission de carbone, d'ECOPact à ECOPlanet. Favorisant la construction circulaire dans l'ensemble de ses activités, Holcim recycle 6,8 millions de tonnes de déchets de construction et de démolition dans de nouvelles solutions de construction, en bonne voie pour dépasser l'objectif de 10 millions de tonnes de 2025.

Poursuivant sur la lancée de son parcours net zéro, Holcim a augmenté ses investissements verts de 15% en 2022, pour atteindre 403 millions de francs. Grâce à sa transformation réussie, Holcim a réduit ses émissions de CO2 par chiffre d'affaires net de 21% en 2022 et s'engage à réduire de plus de 10% en 2023.

Le rapport sur le climat d'Holcim sera soumis à un vote consultatif lors de son assemblée générale annuelle le 4 mai 2023, reflétant l'engagement de l'entreprise à donner à ses actionnaires leur mot à dire sur la stratégie climatique de l'entreprise.