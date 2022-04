Holcim publie l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle

(Boursier.com) — L 'assemblée générale annuelle d'Holcim aura lieu le 4 mai à 10h00 au siège de la société à Zoug, en Suisse. Conformément à la législation suisse applicable en matière de COVID-19, elle se tiendra hors la présence des actionnaires, faisant à nouveau de la sécurité une priorité pour l'AGA de cette année. Le Conseil d'administration invite les actionnaires à soumettre à l'avance leurs questions concernant le rapport annuel intégré Holcim 2021 et l'AGA.

Bilan climat

Conformément à l'engagement d'Holcim de diriger la transition de son secteur vers le net zéro, le conseil d'administration a soumis le premier rapport sur le climat de l'entreprise, pour un vote consultatif des actionnaires d'Holcim. Une première dans son secteur, le Holcim Climate Report partage le parcours net zéro de l'entreprise avec ses objectifs net zéro 2030 et 2050, validés par l'initiative Science Based Targets. Le rapport fournit des détails sur le parcours de décarbonation d'Holcim, son accent sur l'innovation et les technologies de pointe ainsi que sur les risques et opportunités liés au climat. Le rapport sur le climat d'Holcim est disponible sur www.holcim.com/AGM.

Proposition de dividende

Les actionnaires seront invités à approuver une proposition de dividende de 2,20 CHF par action nominative de Holcim Ltd, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Le Conseil d'administration propose ce montant plus élevé suite à la performance record d'Holcim en 2021. S'il est approuvé, le dividende sera prélevé sur les réserves d'apport de capital et n'est pas soumis à l'impôt anticipé suisse.

Changements au conseil d'administration

Dieter Spälti, Adrian Loader et Colin Hall ont décidé de ne pas se représenter. Tous les autres membres sont proposés à la réélection. Beat Hess est également proposé pour sa réélection en tant que président du conseil d'administration.

Pour faire progresser le leadership du conseil d'administration, rassemblant les perspectives les plus expertes et les plus diverses pour façonner l'avenir de l'entreprise, Leanne Geale et Ilias Läber sont proposés comme nouveaux membres du conseil d'administration. Les biographies des deux candidats sont disponibles dans la convocation à l'Assemblée Générale et sur www.holcim.com/AGM.