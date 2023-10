Holcim : Poursuite de la croissance rentable au troisième trimestre avec un EBIT récurrent record

(Boursier.com) — Holcim a publié un Chiffre d'affaires net du 3ème trimestre de 7.340 millions CHF, soit +4,3% de croissance organique. L'EBIT récurrent s'inscrit à un niveau record au 3ème trimestre de 1.600 millions CHF.

L'ambition des nouveaux systèmes de toiture d'atteindre un chiffre d'affaires net supérieur à 6 milliards USD et un EBIT supérieur à 1,3 milliard USD d'ici 2026 est réaffirmée.

Le groupe souligne la réduction de 20% des émissions de CO? par chiffre d'affaires net sur 9 mois 2023.

La rentabilité se situe parmi les meilleures du secteur, de quoi rehausser les prévisions pour l'ensemble de l'année concernant la marge EBIT récurrente à plus de 17%.

Jan Jenisch, Président-directeur général, a déclaré : "Je remercie tous les membres de la famille Holcim pour avoir réalisé une croissance rentable au troisième trimestre malgré des conditions économiques difficiles, marquées par un ralentissement de la demande sur certains marchés et des taux de change défavorables. C'est un témoignage de la résilience et des efforts de nos équipes sur tous nos marchés pour mener la transition vers un bâtiment durable.

Le troisième trimestre confirme le solide profil de bénéfices d'Holcim, avec des moteurs de croissance généralisés qui génèrent une nouvelle augmentation de la rentabilité. Cette performance nous donne la confiance nécessaire pour relever nos prévisions pour 2023 vers une marge EBIT récurrente de pointe supérieure à 17% pour l'année, et faire progresser notre ambition en matière de systèmes de toiture pour atteindre plus de 6 milliards de dollars de ventes nettes et 1,3 milliard de dollars d'EBIT d'ici 2026.

Menant la transition vers la construction durable, nous avons réduit nos émissions de CO? par chiffre d'affaires net de 20% au cours des 9 premiers mois de l'année. Nous continuons de créer une dynamique avec nos marques durables générant des milliards de ventes nettes, du béton à faible émission de carbone ECOPact aux systèmes de toiture avancés Elevate. En favorisant la construction circulaire, nous avons augmenté notre recyclage des matériaux de démolition de construction de 17% au cours des 9 premiers mois et nous développons notre technologie ECOCycle. Dans le cadre de notre démarche zéro émission nette, nous continuons à faire progresser nos projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone et avons obtenu une sixième subvention du Fonds d'innovation de l'Union européenne, en nous associant pour accroître notre impact".

Poursuite de la croissance rentable

La croissance rentable s'est donc poursuivie au troisième trimestre 2023 malgré les difficultés économiques. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à CHF 7.340 millions, en hausse organique de 4,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires net des 9 premiers mois de 2023 s'est élevé à 20 407 millions de CHF, soit une hausse organique de 6,2% par rapport à la même période de l'année précédente.

L'EBIT récurrent a atteint un niveau record de 1.600 millions de CHF au troisième trimestre 2023, soit une hausse organique de 14,1% par rapport à la même période de l'année précédente. L'augmentation absolue de l'EBIT récurrent de 49 millions de CHF par rapport à la même période de l'année précédente s'est réalisée malgré un ralentissement de la demande sur certains marchés et un effet de change négatif de 157 millions de CHF. L'EBIT récurrent pour les 9 mois s'élève à CHF 3 643 millions, en hausse organique de 13,8%. La marge EBIT récurrente de Holcim pour les neuf premiers mois atteint un niveau record de 17,9%, en hausse de 1,5 point de pourcentage. Holcim a revu à la hausse ses prévisions de marge EBIT récurrente pour 2023 pour l'ensemble de l'année, à plus de 17%, contre plus de 16%.

Nouvelle ambition pour les systèmes de toiture

Renforçant son leadership dans les systèmes de toiture, Holcim a annoncé sa nouvelle ambition d'atteindre un chiffre d'affaires net supérieur à 6 milliards USD et un EBIT supérieur à 1,3 milliard USD d'ici 2026, lors de sa journée des investisseurs en septembre. Cette nouvelle ambition est motivée par la croissance supérieure au marché d'Holcim et par l'augmentation surproportionnée de sa rentabilité.

Accélérer l'action climatique

En décarbonant ses solutions de construction, Holcim a réduit ses émissions de CO? par chiffre d'affaires net de 43% depuis 2020. Accélérant la croissance verte, le béton à faible émission de carbone ECOPact a représenté 19% des ventes nettes de Holcim au cours des 9 premiers mois et est en passe de devenir une marque d'un milliard de francs cette année. Le ciment à faible émission de carbone ECOPlanet a représenté 19% des ventes nettes de ciment au cours des neuf premiers mois, en passe de devenir une marque de 2 milliards CHF cette année. Holcim a augmenté son recyclage des matériaux de démolition de construction de 17% au cours des 9 premiers mois par rapport à la période de l'année précédente et favorise la construction circulaire avec la mise à l'échelle de sa technologie ECOCycle.