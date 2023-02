Holcim : performance record et transformation réussie

(Boursier.com) — Le groupe Holcim présente une performance record et une transformation réussie en 2022 avec un chiffre d'affaires net de 29.189 MCHF (+12,9% LFL) et un EBIT récurrent de 4.752 MCHF (+7,2% LFL). Les résultats financiers battent aussi des records avec un BPA de 4.961 CHF et un cash-flow libre de 3.544 millions de CHF.

Holcim souligne l'accélération de la croissance de l'activité 'Solutions & Produits', atteignant déjà 19% du chiffre d'affaires du groupe et l'expansion rapide sur le marché nord-américain le plus attractif, représentant déjà 35% du chiffre d'affaires du groupe.

Le conseil d'administration propose une augmentation de 14% du dividende à CHF 2,50 par action et de bonnes perspectives pour 2023 confirmées.

Jan Jenisch, le PDG du groupe commente : "2022 a été une année record pour Holcim. Mes sincères remerciements vont à nos 60.000 collègues du monde entier qui ont rendu cela possible. Ils ont réalisé des performances record, affrontant des défis allant de l'incertitude géopolitique à la pression inflationniste, pour que nos clients continuent de fonctionner à tout moment... Ils ont réussi à transformer notre entreprise pour accélérer la croissance verte, atteignant déjà 19% de nos ventes nettes de 'Solutions & Produits' et en se développant sur le marché nord-américain le plus attractif. Faisant progresser notre leadership en matière de développement durable, nous avons réduit notre CO2 par chiffre d'affaires net de 21% cette année et avons continué à développer nos solutions de construction écologiques avec ECOPact atteignant 13% du total des ventes nettes de béton prêt à l'emploi".